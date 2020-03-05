Проворов в матче с «Вашингтоном» отдал свою 90-ю результативную передачу в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Филадельфию Флайерз». Встреча проходит в Вашингтоне (США) на арене «Кэпитал Уан-Арена». На момент написания новости проходит второй период, счёт ничейный – 1:1.

23-летний российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов отметился результативной передачей на канадского форварда Трэвиса Конечны, которая помогла его клубу сравнять счёт в матче. Для Проворова эта передача стала 90-й в карьере за океаном.

Видео можно гола Конечны при участии Проворова можно посмотреть на сайте «Яндекс Эфира».

Всего на его счету 312 проведённых матчей в НХЛ, в которых он отметился 131 (41+90) очком и заработал показатель полезности «+1». В текущем сезоне Проворов принял участие в 66 встречах и набрал 34 (11+23) очка при коэффициенте полезности «+7».