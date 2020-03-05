Защитник «Филадельфии» Проворов применил жёсткий силовой приём у борта на Овечкине

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Филадельфию Флайерз». Встреча проходит в Вашингтоне (США) на арене «Кэпитал Уан-Арена». На момент написания новости проходит второй период, гости впереди – 3:1.
На 11-й минуте второго периода 23-летний российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов, отметившийся результативным действием в матче, провёл жёсткий силовой приём у борта на 34-летнем соотечественнике и лидере «Вашингтона» Александре Овечкине. Стоит отметить, что судьи не усмотрели нарушения правил в данном эпизоде, а сам Александр смог продолжить игру.
Видео доступно на сайте «Яндекс Эфира».
В текущем сезоне Проворов принял участие в 66 встречах и набрал 34 (11+23) очка при коэффициенте полезности «+7». Всего на его счету 312 проведённых матчей в НХЛ, в которых он отметился 131 (41+90) очком и заработал показатель полезности «+1».
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