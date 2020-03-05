Проворов забил «Вашингтону», увеличив преимущество «Филадельфии». Видео

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Филадельфию Флайерз». Встреча проходит в Вашингтоне (США) на арене «Кэпитал Уан-Арена». На момент написания новости проходит третий период, гости впереди – 5:2.

Четвёртую шайбу за «Филадельфию» забросил российский защитник Иван Проворов. Ранее россиянин в этом матче отметился результативной передачей.

Видео гола Проворова можно посмотреть на сайте «Яндекс Эфира».

В текущем сезоне Проворов принял участие в 66 встречах и набрал 35 (12+23) очков при коэффициенте полезности «+7». Всего на его счету 312 проведённых матчей в НХЛ, в которых он отметился 132 (42+90) очком и заработал показатель полезности «+1».