Защитник «Сибири» Пиганович выбыл из строя до конца сезона

Защитник «Сибири» Олег Пиганович выбыл из строя до конца сезона, сообщается в официальном «твиттере» новосибирского клуба. Российский защитник получил серьёзное повреждение в первом периоде второго матча четвертьфинала Кубка Гагарина в Восточной конференции с «Автомобилистом» (1:0 ОТ, 2-0).

В нынешнем сезоне 34-летний защитник сыграл 27 матчей в регулярном чемпионате, в которых забросил одну шайбу при показателе полезности "-2" и и шести минутах штрафного времени. В среднем за матч Пиганович проводил на льду 12 минут и 23 секунды. В серии с «Автомобилистом» опытный защитник успел сыграть всего две минуты и 38 секунд.

Третий матч противостояния пройдёт завтра, 6 марта, в Новосибирске. Начало — в 15:30 мск.