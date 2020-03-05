НХЛ выступила с заявлением о ситуации с коронавирусом. В частности, комиссионер Гэри Беттмэн заявил, что лига запретила своим сотрудникам поездки в зарубежные страны.
«Мы можем лишь идти день за днем и следить за тем, что эксперты нам говорят. Мы знаем обо всех рисках, но на данный момент было бы преждевременным делать какие-то выводы. Особенно с учётом того, может ли это произойти в Северной Америке. Мы остаёмся в контакте со всеми сторонами и будем принимать решения, когда придёт время. Мы знаем, что происходит в разных странах мира и понимаем, что ситуация может меняться. И мы понимаем, что должны будем реагировать на это профессионально и своевременно. Но я не считаю, что надо забегать слишком далеко вперед. Давайте посмотрим, как будет развиваться ситуация. Клубы на медицинском уровне и уровне игроков хорошо знают, что надо делать в определённых обстоятельствах. Надо быть уверенным, что ты не ставишь персонал в сложное положение», — приводятся слова Беттмэна на официальном сайте НХЛ.
Всего в мире зарегистрировано 94 250 случаев заражения коронавирусом COVID-19.
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