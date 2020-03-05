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Секстон: чтобы всё изменилось, «Автомобилисту» достаточно забросить одну шайбу

Секстон: чтобы всё изменилось, «Автомобилисту» достаточно забросить одну шайбу
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Автомобилиста» Дэн Секстон прокомментировал поражение во втором матче четвертьфинала Кубка Гагарина в Восточной конференции с «Сибирью» (0:1 ОТ, 0-2).

«Мы должны лучше делать свою работу – бросать вратарю в маску, играть на подборах, на добивании. Когда вратарь так хорошо играет, он ловит кураж и начинает брать практически всё. Нужно осложнить ему работу, осложнить жизнь.

Да, у нас есть определённые проблемы с игрой в атаке – нужно стараться искать партнёра, создавать опасные моменты. Думаю, для того, чтобы всё изменилось, достаточно будет забросить одну, первую шайбу. И ситуация изменится. Проиграли пятак? Это то, о чём я и говорю. Нужно работать лучше, мощнее – закрывать Сятери. Это плей-офф, здесь всё решают мелочи», – цитирует Секстона пресс-служба КХЛ.

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