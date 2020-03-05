Секстон: чтобы всё изменилось, «Автомобилисту» достаточно забросить одну шайбу

Нападающий «Автомобилиста» Дэн Секстон прокомментировал поражение во втором матче четвертьфинала Кубка Гагарина в Восточной конференции с «Сибирью» (0:1 ОТ, 0-2).
«Мы должны лучше делать свою работу – бросать вратарю в маску, играть на подборах, на добивании. Когда вратарь так хорошо играет, он ловит кураж и начинает брать практически всё. Нужно осложнить ему работу, осложнить жизнь.
Да, у нас есть определённые проблемы с игрой в атаке – нужно стараться искать партнёра, создавать опасные моменты. Думаю, для того, чтобы всё изменилось, достаточно будет забросить одну, первую шайбу. И ситуация изменится. Проиграли пятак? Это то, о чём я и говорю. Нужно работать лучше, мощнее – закрывать Сятери. Это плей-офф, здесь всё решают мелочи», – цитирует Секстона пресс-служба КХЛ.
- 5 марта 2020
-
08:35
-
08:32
-
08:11
-
08:01
-
07:31
-
07:21
-
07:18
-
07:16
-
07:05
-
06:08
-
05:52
-
05:44
-
05:39
-
04:47
-
04:40
-
00:00
- 4 марта 2020
-
23:59
-
23:39
-
23:32
-
23:16
-
23:06
-
22:51
-
22:46
-
22:40
-
22:38
-
22:37
-
22:29
-
22:27
-
22:24
-
22:18
-
21:52
-
21:43
-
21:39
-
21:26
-
21:04