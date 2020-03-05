Хэтэуэй — о поражении «Вашингтона»: наша несогласованность просто сводит с ума

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Гарнет Хэтэуэй прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» (2:5).

«Наша несогласованность просто сводит с ума. Мы не можем продолжать в том же духе. Если будем продолжать проводить такие матчи, то у нас не будет будущего. Нам нужно кое-что прояснить», — приводит слова Хэтэуэя обозреватель Саманта Пелл.

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов забил гол и отметился результативной передачей. Также в составе победителей забивали Трэвис Конечны, Кевин Хейз, Тайлер Питлик и Скотт Лотон. За хозяев отличились Ларс Эллер и Хэтэуэй.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин завершил встречу с показателем полезности «-2». Нападающие Илья Ковальчук и Евгений Кузнецов, а также защитник Дмитрий Орлов результативными действиями не отметились.