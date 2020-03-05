Эллер — об игре «Вашингтона»: сейчас все в бешенстве, но так и должно быть

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ларс Эллер прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» (2:5).

«Сейчас все в бешенстве, но так и должно быть. А вообще я думаю, что вся команда должна играть лучше. Вся целиком. Это касается и нижних звеньев и игроков, которые проводят на льду большое количество времени. Мы сыграли много фантастических матчей в первых месяцах регулярного чемпионата, у нас есть свои резервы. Нам нужно просто больше желания», — приводит слова Эллера обозреватель Саманта Пелл.

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов забил гол и отметился результативной передачей. Также в составе победителей забивали Трэвис Конечны, Кевин Хейз, Тайлер Питлик и Скотт Лотон. За хозяев отличились Эллер и Гарнет Хэтэуэй.



Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин завершил встречу с показателем полезности «-2». Нападающие Илья Ковальчук и Евгений Кузнецов, а также защитник Дмитрий Орлов результативными действиями не отметились.