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Эллер — об игре «Вашингтона»: сейчас все в бешенстве, но так и должно быть

Эллер — об игре «Вашингтона»: сейчас все в бешенстве, но так и должно быть
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ларс Эллер прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» (2:5).

«Сейчас все в бешенстве, но так и должно быть. А вообще я думаю, что вся команда должна играть лучше. Вся целиком. Это касается и нижних звеньев и игроков, которые проводят на льду большое количество времени. Мы сыграли много фантастических матчей в первых месяцах регулярного чемпионата, у нас есть свои резервы. Нам нужно просто больше желания», — приводит слова Эллера обозреватель Саманта Пелл.

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов забил гол и отметился результативной передачей. Также в составе победителей забивали Трэвис Конечны, Кевин Хейз, Тайлер Питлик и Скотт Лотон. За хозяев отличились Эллер и Гарнет Хэтэуэй.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин завершил встречу с показателем полезности «-2». Нападающие Илья Ковальчук и Евгений Кузнецов, а также защитник Дмитрий Орлов результативными действиями не отметились.

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