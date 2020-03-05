Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Витязь» — СКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Тимченко: размер потолка в 900 млн рублей был предложен клубом ЦСКА, ФХР согласовала

Тимченко: размер потолка в 900 млн рублей был предложен клубом ЦСКА, ФХР согласовала
Хоккей / КХЛ 0

Председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко прокомментировал введение жёсткого потолка зарплат в 900 млн рублей с сезона-2020/2021.

«Решение принималось не в один день, а поэтапно, начиная с 2017 года. Лигой была создана рабочая группа по вопросам определения предельных размеров и состава потолка заработных плат, в которую вошли представили клубов, ФХР и КХЛ. Размер потолка в 900 млн рублей был предложен как один из вариантов клубом ЦСКА.

Очная встреча рабочей группы прошла в январе 2018 года, и по итогам анализа поступивших предложений от клубов КХЛ и ФХР на рассмотрение совета директоров КХЛ были вынесены согласованные позиции членов рабочей группы по размеру и составу потолка заработных плат.

Таким образом, решение о размере жёсткого потолка в 900 млн рублей выработано рабочей группой с участием ФХР и клубов КХЛ и зафиксировано как в стратегии КХЛ, так и в регламенте лиги. Оба документа утверждены решением совета директоров. А регламент, где установлены предельные размеры потолка заработных плат, официально согласован ФХР в конце июля 2018 года», — цитирует Тимченко «Коммерсант».

Третьяк — о потолке зарплат: 900 млн мало чем обоснованы. Это предложили иностранцы
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020