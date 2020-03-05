Тимченко: размер потолка в 900 млн рублей был предложен клубом ЦСКА, ФХР согласовала

Председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко прокомментировал введение жёсткого потолка зарплат в 900 млн рублей с сезона-2020/2021.

«Решение принималось не в один день, а поэтапно, начиная с 2017 года. Лигой была создана рабочая группа по вопросам определения предельных размеров и состава потолка заработных плат, в которую вошли представили клубов, ФХР и КХЛ. Размер потолка в 900 млн рублей был предложен как один из вариантов клубом ЦСКА.

Очная встреча рабочей группы прошла в январе 2018 года, и по итогам анализа поступивших предложений от клубов КХЛ и ФХР на рассмотрение совета директоров КХЛ были вынесены согласованные позиции членов рабочей группы по размеру и составу потолка заработных плат.

Таким образом, решение о размере жёсткого потолка в 900 млн рублей выработано рабочей группой с участием ФХР и клубов КХЛ и зафиксировано как в стратегии КХЛ, так и в регламенте лиги. Оба документа утверждены решением совета директоров. А регламент, где установлены предельные размеры потолка заработных плат, официально согласован ФХР в конце июля 2018 года», — цитирует Тимченко «Коммерсант».