Сергеев — о травме Сошникова: «Салават» адаптировался к ситуации, но всё равно это потеря

Защитник «Салавата Юлаева» Артём Сергеев поделился ожиданиями от продолжения четвертьфинальной серии Кубка Гагарина в Восточной конференции с «Авангардом». Команды переехали в Уфу при счёте 1-1 в серии.

Календарь матчей Кубка Гагарина — 2020

«По Мишке Пашнину я уже говорил после первого матча, что ему нужно было сдержаться. В этом плане мы во второй встрече молодцы, что дисциплинированно сыграли. Что касается травмы Сошникова, то мы адаптировались к ситуации. Но всё равно это для нас потеря — Никита ведь забил в нынешнем сезоне 30 голов. Он мог добавить в этих играх вариативности «Салавату», но нам нельзя кивать на это — необходимо добиваться победы любым составом», — приводят слова Сергеева «Известия».