Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Витязь» — СКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Сергеев — о травме Сошникова: «Салават» адаптировался к ситуации, но всё равно это потеря

Сергеев — о травме Сошникова: «Салават» адаптировался к ситуации, но всё равно это потеря
Хоккей / КХЛ 0

Защитник «Салавата Юлаева» Артём Сергеев поделился ожиданиями от продолжения четвертьфинальной серии Кубка Гагарина в Восточной конференции с «Авангардом». Команды переехали в Уфу при счёте 1-1 в серии.

Календарь матчей Кубка Гагарина — 2020

«По Мишке Пашнину я уже говорил после первого матча, что ему нужно было сдержаться. В этом плане мы во второй встрече молодцы, что дисциплинированно сыграли. Что касается травмы Сошникова, то мы адаптировались к ситуации. Но всё равно это для нас потеря — Никита ведь забил в нынешнем сезоне 30 голов. Он мог добавить в этих играх вариативности «Салавату», но нам нельзя кивать на это — необходимо добиваться победы любым составом», — приводят слова Сергеева «Известия».

И. Крикунов: «Авангарду» будет непривычно играть на площадке «Салавата»
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020