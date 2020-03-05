Слепышев: у Капризова есть отличный потенциал, чтобы пойти по пути Макдэвида

Форвард ЦСКА Антон Слепышев вспомнил, как играл в одном звене с канадским нападающим Коннором Макдэвидом в «Эдмонтон Ойлерз», и сравнил его с нападающим «армейского» клуба Кириллом Капризовым, который с высокой вероятностью в межсезонье заключит контракт с «Миннесотой Уайлд».

«Макдэвид — суперзвезда мирового хоккея, посчастливилось провести с ним и Холлом несколько матчей на старте эдмонтоновской карьеры. Не сомневаюсь, что у того же Кирилла Капризова есть отличный потенциал, чтобы пойти по пути Макдэвида.



Но сравнивать эти звенья трудно — в «Эдмонтоне» сыграл не так много, а вот в нашей «армейской» тройке мы провели уже полсезона и чувствуем друг друга хорошо», — цитирует Слепышева Russia-Hockey.