Слепышев: у Капризова есть отличный потенциал, чтобы пойти по пути Макдэвида
Форвард ЦСКА Антон Слепышев вспомнил, как играл в одном звене с канадским нападающим Коннором Макдэвидом в «Эдмонтон Ойлерз», и сравнил его с нападающим «армейского» клуба Кириллом Капризовым, который с высокой вероятностью в межсезонье заключит контракт с «Миннесотой Уайлд».
«Макдэвид — суперзвезда мирового хоккея, посчастливилось провести с ним и Холлом несколько матчей на старте эдмонтоновской карьеры. Не сомневаюсь, что у того же Кирилла Капризова есть отличный потенциал, чтобы пойти по пути Макдэвида.
Но сравнивать эти звенья трудно — в «Эдмонтоне» сыграл не так много, а вот в нашей «армейской» тройке мы провели уже полсезона и чувствуем друг друга хорошо», — цитирует Слепышева Russia-Hockey.
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