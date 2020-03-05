Генменеджер «Рейнджерс» — о Крайдере: вес тела давит на травмированную ногу

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Рейнджерс» Джефф Гортон сообщил, что американский нападающий Крис Крайдер пропустит от четырёх до шести недель из-за трещины в голеностопе.
«Мы надеемся, что он вернётся раньше, а не позже. Но в данном случае вес тела давит на травмированную ногу. По опыту можно сказать, что на восстановление после таких травм уходит от четырёх до шести недель. Я знаю, что Крис рассчитывает вернуться в строй раньше.
Если вы знаете, в какой он форме и как работает, в это сложно не поверить. Так что мы надеемся, что он справится достаточно быстро, но пока будем двигаться вперёд шаг за шагом», – цитирует Гортона пресс-служба НХЛ.
28-летний нападающий получил повреждение в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» (2:5), блокируя бросок Филиппа Майерса.
- 5 марта 2020
-
11:41
-
11:25
-
11:10
-
10:59
-
10:37
-
10:15
-
09:53
-
09:30
-
09:15
-
08:54
-
08:35
-
08:32
-
08:11
-
08:01
-
07:31
-
07:21
-
07:18
-
07:16
-
07:05
-
06:08
-
05:52
-
05:44
-
05:39
-
04:47
-
04:40
-
00:00
- 4 марта 2020
-
23:59
-
23:39
-
23:32
-
23:16
-
23:06
-
22:51
-
22:46
-
22:40
-
22:38