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Генменеджер «Рейнджерс» — о Крайдере: вес тела давит на травмированную ногу

Генменеджер «Рейнджерс» — о Крайдере: вес тела давит на травмированную ногу
Хоккей / НХЛ 0

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Рейнджерс» Джефф Гортон сообщил, что американский нападающий Крис Крайдер пропустит от четырёх до шести недель из-за трещины в голеностопе.

«Мы надеемся, что он вернётся раньше, а не позже. Но в данном случае вес тела давит на травмированную ногу. По опыту можно сказать, что на восстановление после таких травм уходит от четырёх до шести недель. Я знаю, что Крис рассчитывает вернуться в строй раньше.

Если вы знаете, в какой он форме и как работает, в это сложно не поверить. Так что мы надеемся, что он справится достаточно быстро, но пока будем двигаться вперёд шаг за шагом», – цитирует Гортона пресс-служба НХЛ.

28-летний нападающий получил повреждение в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» (2:5), блокируя бросок Филиппа Майерса.

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