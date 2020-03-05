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Тимченко — о потолке зарплат в КХЛ: все команды лиги должны находиться в равных условиях

Тимченко — о потолке зарплат в КХЛ: все команды лиги должны находиться в равных условиях
Хоккей / КХЛ 0

Председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко ответил на вопрос, может ли жёсткий потолок зарплат привести к оттоку российских хоккеистов в НХЛ и снижению интереса к отечественному чемпионату.

«Жёсткий потолок зарплат никак не связан с оттоком хоккеистов за океан. Наши игроки едут туда не за деньгами, а для того, чтобы проверить и показать себя в Северной Америке. Мы знаем, что нашим игрокам предлагались серьёзные контракты в России, но они ехали на меньшие деньги в НХЛ, чтобы попробовать себя на этом уровне.

Нехватка конкуренции в нашем чемпионате влияет на интерес со стороны болельщиков и самих игроков, которым эта конкуренция нужна для профессионального роста. Именно спортивная конкуренция способствует развитию и повышению мастерства игроков, в том числе хоккеистов сборной команды России. Одной из причин введения жёсткого потолка стало поручение президента России снизить долю государственного финансирования профессионального спорта. КХЛ считает, что достичь этой цели можно с помощью повышения коммерческой привлекательности клубов, выравнивания уровня мастерства команд и, как следствие, создания здоровой конкуренции и повышения зрелищности чемпионата КХЛ.

Все команды лиги изначально должны находиться в равных условиях, чтобы не допустить перекоса и концентрации наиболее мастеровитых игроков в двух-трёх клубах. Бюджет клуба в размере 900 млн руб. позволит сохранить на высоком уровне зарплаты игроков, заслуживающих получать такие деньги. Регламент разрешает выводить из-под потолка зарплат премии за спортивные достижения игроков, а также, что немаловажно, зарплаты молодых хоккеистов», — цитирует Тимченко «Коммерсант».

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