Безголевая серия Ковальчука в этом сезоне НХЛ достигла 11 матчей
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.
Форвард «Вашингтона» Илья Ковальчук не отметился результативными действиями, а его безголевая серия достигла 11 матчей. В четырёх матчах после перехода в «Кэпиталз» из «Монреаль Канадиенс» российский нападающий отметился одной результативной передачей.
Всего на его счету 23 (9+14) очка в 43 матчах нынешнего регулярного чемпионата при показателе полезности "-6". 36-летний форвард провёл 17 матчей за «Лос-Анджелес Кингз», 22 встречи — за «Монреаль» и четыре матча за «Вашингтон».
Ковальчук: хочу забить за «Вашингтон», буду очень стараться
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