Холланд: «Харт Трофи» надо разделить между Макдэвидом и Драйзайтлем

Генеральный менеджер «Эдмонтон Ойлерз» Кен Холланд поделился мнением о выступлении нападающих Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля в нынешнем сезоне.

«Это замечательные хоккеисты. Оба проводят сезон на выдающемся уровне. В каждой игре они вносят самый заметный вклад в игру команды, потому что они лидеры нашей атаки. Но мы всё-таки команда, и в этом большая заслуга тренера Дэйва Типпетта. Каждый вносит свою лепту. Их вклад самый успешный. Все довольны.

Я знаю, что Дэйв Типпетт по ходу сезона регулярно обсуждал с Коннором и Леоном своё видение команды. Они с ним согласились. А речь шла о том, что хоккеистов, которые играли вместе в прошлом сезоне, разводят по разным тройкам и при этом хотят, чтобы они были по-прежнему успешны. Так мы стали значительно лучше. У нас две замечательные тройки. Соперникам сложнее с нами справиться.

Самый ценный игрок сезона? Приз Харта надо разделить между ними. Я рад, что мне не придётся голосовать», – цитирует Холланда пресс-служба НХЛ.