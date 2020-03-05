Слуцкий — о матче «Ак Барса»: шикарная атмосфера, перформанс высочайшего уровня

Главный тренер футбольного клуба «Рубин» Леонид Слуцкий объяснил, почему принял решение посетить матч «Ак Барса» в плей-офф КХЛ, который проходил в одно время с футбольным дерби «Спартак» — ЦСКА.
«Потому что, во-первых, мы ходили всем тренерским штабом. Это тоже очень важно. Это плюс, когда команды между собой хорошо общаются. А дерби я имел возможность спокойно посмотреть в записи. Мы не играем на этой неделе ни с ЦСКА, ни со «Спартаком». У нас достаточно времени для подготовки к этим играм, поэтому я посчитал нужным, что поддержка «Ак Барса», хоть и условная, более важна в этой ситуации.
Шикарная атмосфера, но я не первый раз на хоккейных матчах, я был в разных городах. Казань, понятно, один из ведущих регионов в плане развития хоккея. И сама команда, и качество игры, и перформанс, который организован на трибунах, высочайшего уровня», — цитирует Слуцкого пресс-служба «Рубина».
- 5 марта 2020
-
13:40
-
13:20
-
13:00
-
12:32
-
12:10
-
12:03
-
11:41
-
11:25
-
11:10
-
10:59
-
10:37
-
10:15
-
09:53
-
09:30
-
09:15
-
08:54
-
08:35
-
08:32
-
08:11
-
08:01
-
07:31
-
07:21
-
07:18
-
07:16
-
07:05
-
06:08
-
05:52
-
05:44
-
05:39
-
04:47
-
04:40
-
00:00
- 4 марта 2020
-
23:59
-
23:39
-
23:32