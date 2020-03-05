Слуцкий — о матче «Ак Барса»: шикарная атмосфера, перформанс высочайшего уровня

Главный тренер футбольного клуба «Рубин» Леонид Слуцкий объяснил, почему принял решение посетить матч «Ак Барса» в плей-офф КХЛ, который проходил в одно время с футбольным дерби «Спартак» — ЦСКА.

«Потому что, во-первых, мы ходили всем тренерским штабом. Это тоже очень важно. Это плюс, когда команды между собой хорошо общаются. А дерби я имел возможность спокойно посмотреть в записи. Мы не играем на этой неделе ни с ЦСКА, ни со «Спартаком». У нас достаточно времени для подготовки к этим играм, поэтому я посчитал нужным, что поддержка «Ак Барса», хоть и условная, более важна в этой ситуации.

Шикарная атмосфера, но я не первый раз на хоккейных матчах, я был в разных городах. Казань, понятно, один из ведущих регионов в плане развития хоккея. И сама команда, и качество игры, и перформанс, который организован на трибунах, высочайшего уровня», — цитирует Слуцкого пресс-служба «Рубина».