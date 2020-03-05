Тимченко: предложения ФХР направлены на то, чтобы потолок зарплат обратился профанацией

Председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко рассказал о нюансах введения жёсткого потолка зарплат в лиге.

«Все нюансы потолка заработных плат четко прописаны в регламенте КХЛ. Давайте просто их рассмотрим. Размер потолка — 900 млн руб. с сезона-2020/2021, при этом вне этого потолка клуб имеет право выплатить индивидуальные и командные бонусы. Сумма индивидуальных бонусов и компенсаций возможна в размере, не превышающем 20% от заработной платы игрока, то есть на всю команду до 180 млн. Также есть командные бонусы, которые составляют не более 20% зарплатного бюджета клуба, это еще 180 млн руб. И получается, что максимально возможный затратный фонд клуба с учётом заработных плат, индивидуальных и командных бонусов составляет примерно 1,26 млрд руб.

Для стимулирования клубов к развитию молодых игроков КХЛ не учитывает в потолке зарплат доходы хоккеистов в возрасте 21 года и моложе. Необходимо отметить, что в составе потолка заработных плат не учитываются премиальные выплаты за победу в чемпионате КХЛ и за второе, третье и четвертое места, а также за первое место в чемпионате России по хоккею. Премиальные вознаграждения за индивидуальные спортивные достижения в рамках лиги по итогам этапов чемпионата также исключены из потолка.

По своей сути предложения, содержащиеся в письме ФХР, направлены на то, чтобы жёсткий потолок зарплат попросту не работал и обратился профанацией. Согласно этим предложениям, клубам с большими зарплатными бюджетами не придется вообще ничего менять, так как их зарплатная ведомость будет составлять более 1,8 млрд руб. — в два раза больше допустимого потолка. А еще данный вариант позволит им не платить штрафы за превышение. Получается, что эти клубы будут так же, как и сейчас, иметь большой заработный фонд, существенно превышающий возможности многих других команд, и к тому же они получат и двойное преимущество в связи с тем, что остальные клубы в предыдущие годы добросовестно готовились к введению жесткого потолка», — цитирует Тимченко «Коммерсант».