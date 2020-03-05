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Оши: с Овечкиным у нас три жёстких «пятёры» — таких, что у меня плечо чуть не вылетает

Оши: с Овечкиным у нас три жёстких «пятёры» — таких, что у меня плечо чуть не вылетает
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши рассказал о традиционном предматчевом ритуале «столичной» команды. Перед выходом на лёд игроки «Кэпиталз» в подтрибунном помещении довольно необычным образом настраиваются на матч.

«Я начинаю с Кузи (Евгения Кузнецова. — Прим. «Чемпионата»). Мы выдвигаемся друг на друга, цепляемся локтями, как будто танцуем. Затем Джон Карлсон — небольшой прыжок, и обмениваемся пятюнями. Бекстрём? Это не для печати.

С Овечкиным у нас три жёстких «пятёры» — таких, что у меня плечо чуть не вылетает. Затем мы так же жёстко бьём друг друга локтями, а потом удар грудь в грудь. И кричим: «Погнали вперёд!» Чтобы устоять на ногах во время столкновения с Ови, нужно очень постараться», — сказал Оши в интервью NBC Sports.

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