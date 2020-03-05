Рейтинг драфта-2020 от Sportsnet: Аскаров — 13-й, Амиров — 19-й

Телеканал Sportsnet представил новую версию рейтинга драфта Национальной хоккейной лиги, который пройдёт летом 2020 года

Первое место сохранил канадский форвард Алексис Лафренье. В топ-20 вошли два российских игрока: вратарь Ярослав Аскаров и нападающий Родион Амиров.

1. н. Алексис Лафренье («Римуски», QMJHL)

2. н. Куинтон Байфилд («Садбери», OHL)

3. н. Тим Штюцле («Мангейм», Германия)

4. н. Александер Хольц («Юргорден», Швеция)

5. н. Марко Росси («Оттава», OHL)

6. з. Джейми Дрисдейл («Эри Оттерс», OHL)

7. н. Коул Перфетти («Сагино», OHL)

8. н. Антон Лунделль (ХИФК, Финляндия)

9. н. Лукас Рэймонд («Фрелунда», Швеция)

10. н. Джек Куинн («Оттава», OHL)

…13. в. Ярослав Аскаров («СКА-Нева», Россия)

…19. н. Родион Амиров («Салават Юлаев», Россия).