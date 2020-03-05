«Металлург» — «Барыс»: Дорофеев заменил Любимова в составе хозяев

Стали известны составы магнитогорского «Металлурга» и казахстанского «Барыса» на третий матч серии плей-офф первого раунда Кубка Гагарина, информируют клубы в «Твиттере». На данный момент счёт в серии равный — 1-1. Встреча в Магнитогорске пройдёт сегодня, 5 марта, начало матча — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Металлург»:



Кошечкин (Носов);

Береглазов — Антипин, Мозякин — Локтионов — Кулёмин;

Яковлев — Дронов, Потехин — Филиппи — Коробкин;

Пивцакин — Минулин, Козун — Нестрашил — О`Делл;

Бирюков, Рожков, Тимкин — Неколенко — Дорофеев.



«Барыс»:



Паскуале (Карлссон);

Сведберг — Охтамаа, Пакаринен — Найт — Виделль;

Диц — Метальников, Старченко — Бойд — Гурков;

Блэкер — Шалапов, Михайлис — Валк — Шестаков;

Орехов, Панюков — Сагадеев — Петухов.