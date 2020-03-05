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«Металлург» — «Барыс»: Дорофеев заменил Любимова в составе хозяев

«Металлург» — «Барыс»: Дорофеев заменил Любимова в составе хозяев
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы магнитогорского «Металлурга» и казахстанского «Барыса» на третий матч серии плей-офф первого раунда Кубка Гагарина, информируют клубы в «Твиттере». На данный момент счёт в серии равный — 1-1. Встреча в Магнитогорске пройдёт сегодня, 5 марта, начало матча — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Металлург»:

Кошечкин (Носов);
Береглазов — Антипин, Мозякин — Локтионов — Кулёмин;
Яковлев — Дронов, Потехин — Филиппи — Коробкин;
Пивцакин — Минулин, Козун — Нестрашил — О`Делл;
Бирюков, Рожков, Тимкин — Неколенко — Дорофеев.

«Барыс»:

Паскуале (Карлссон);
Сведберг — Охтамаа, Пакаринен — Найт — Виделль;
Диц — Метальников, Старченко — Бойд — Гурков;
Блэкер — Шалапов, Михайлис — Валк — Шестаков;
Орехов, Панюков — Сагадеев — Петухов.

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