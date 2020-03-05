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Юрзинов-мл.: никто не отрицает, что сезон у «Трактора» неудачный. Но багаж мы создали

Юрзинов-мл.: никто не отрицает, что сезон у «Трактора» неудачный. Но багаж мы создали
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Трактора» Владимир Юрзинов-младший поделился мнением об итогах сезона.

«Сезон был неудачный, никто этого не отрицает. Когда потеряли все шансы на плей-офф, где-то нам попроще стало, ввели группу молодых ребят из «Челмета». К концу сезона нам удалось стабилизировать игру команды, организация игры была хорошей, но было очень много моментов, которые повлияли на отрицательный результат. Мы успели выскочить с последнего места, понимаю, что это не достижение, но какого-то определённого прогресса мы добились. Мы заложили очень неплохую основу, определённый фундамент, игровую модель, создали определённый багаж, с которым «Трактору» в следующем сезоне будет двигаться гораздо проще. Это объективная оценка.

Проблемы с большинством? Травмы, второй пятёрки большинства мы так и не сумели создать. Это всего лишь один из показателей. Процент очень низкий, но реализация численного преимущества во многом зависит от мастерства исполнителей.

Состав у команды на следующий сезон определяет руководство совместно с главным тренером, а вопрос по главному тренеру открыт. О чём-то говорить сейчас преждевременно.

Как оценю игру обороны? За три месяца пытались улучшить, исправить ситуацию, считаю, к концу чемпионата нам удалось её стабилизировать», — передаёт слова Юрзинова-младшего корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.

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