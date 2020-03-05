«Авангард» забил пять последних голов в равных составах звену Бурмистрова

Звено форварда «Салавата Юлаева» Александра Бурмистрова пока не слишком удачно проводит серию с «Авангардом». Звено Кугрышев — Бурмистров — Крикунов находилось на льду во время пяти последних голов «Авангарда» в равных составах. Напомним, в первой игре вместо Крикунова в звене Бурмистрова выступал Илья Баранов.



Напомним, после первого матча серии «Авангард» подал запрос в СДК КХЛ, требуя наказания для Бурмистрова за неудачный выброс шайбы и попадание игровым снарядом в судью.



Составы команд на третий матч серии:



«Салават Юлаев»:



Метсола (Кареев);

Панин — Ларсен, Умарк — Маннинен — Хартикайнен;

Арзамасцев — Коледов, Кугрышев — Бурмистров — Крикунов;

Пашнин — Сергеев, Жарков — Кадейкин — Солодухин;

Мухамадуллин, Семёнов, Башкиров — Картаев — Хохряков.



«Авангард»:



Бобков (Гарипов);

Емелин — Франсон, Потапов — Макмиллан — Бек;

Бондарев — Покка, Шумаков — Семёнов — Кошелев;

Мартынов — Войнов, Широков — Пьянов — Андригетто;

Яремчук, Грачёв — Стась — Дедунов.