«Авангард» забил пять последних голов в равных составах звену Бурмистрова

Звено форварда «Салавата Юлаева» Александра Бурмистрова пока не слишком удачно проводит серию с «Авангардом». Звено Кугрышев — Бурмистров — Крикунов находилось на льду во время пяти последних голов «Авангарда» в равных составах. Напомним, в первой игре вместо Крикунова в звене Бурмистрова выступал Илья Баранов.
Напомним, после первого матча серии «Авангард» подал запрос в СДК КХЛ, требуя наказания для Бурмистрова за неудачный выброс шайбы и попадание игровым снарядом в судью.
Составы команд на третий матч серии:
«Салават Юлаев»:
Метсола (Кареев);
Панин — Ларсен, Умарк — Маннинен — Хартикайнен;
Арзамасцев — Коледов, Кугрышев — Бурмистров — Крикунов;
Пашнин — Сергеев, Жарков — Кадейкин — Солодухин;
Мухамадуллин, Семёнов, Башкиров — Картаев — Хохряков.
«Авангард»:
Бобков (Гарипов);
Емелин — Франсон, Потапов — Макмиллан — Бек;
Бондарев — Покка, Шумаков — Семёнов — Кошелев;
Мартынов — Войнов, Широков — Пьянов — Андригетто;
Яремчук, Грачёв — Стась — Дедунов.
- 5 марта 2020
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