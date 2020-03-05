Профсоюз игроков НХЛ отказался от традиционной встречи с агентами из-за коронавируса

Профсоюз игроков Национальной хоккейной лиги отказался от традиционной ежегодной встречи с агентами из-за коронавируса, информирует TSN.
Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом (2019-nCoV), была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами.
Эпидемия постепенно распространяется по миру, заболевшие появились в большинстве стран. После Китая новым центром заболеваемости стала Италия. Согласно последним данным, число инфицированных коронавирусом в Италии достигло 2706 человек, умерли 107. Случаи заражения выявлены во всех регионах, однако эпицентрами вспышки продолжают считаться Ломбардия и Венето.
- 5 марта 2020
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