Замгендиректора «Трактора»: назначение Скудры стало ошибкой. Он очень эмоциональный

Первый заместитель генерального директора «Трактора» Евгений Иванов назвал причины неудачного выступления клуба в сезоне-2019/2020.



«Руководство клуба анализирует ошибки. В поражениях есть своя польза, мы сделаем правильные выводы и уже начинаем готовиться к новому сезону, отдыхать никто не планирует. Бюджет на следующий сезон утвержден, суммы примерно те же самые, изменений не предвидится. «Трактор» готов к потолку зарплат, с платёжной ведомостью у нас всё в порядке.



В селекции сработали неудачно. Это наша вина. Я не обвиняю ни хоккеистов, ни тренерский штаб, который работал в начале сезона, мы сделали ставку на определенных хоккеистов, мы их выбрали, и ошиблись с ними. Они не оправдали наше доверие. Если брать первую часть сезона, то поначалу складывалось всё успешно, и тяжёлый выезд прошли хорошо, но после поражений начался раздрай в команде, и химии между тренерами и игроками не было. Наша вратарская линия очень сильно подвела. Все мы видели, что вратари не давали шансов команде на победу. Когда в тренерский штаб пришли Юрзинов и Мойсанен, заметно, как уверенно стали играть наши вратари. Под конец сезона Галимов и Федотов выдали хорошие матчи, Иван стал лучшим вратарём месяца. Также нас подвели травмы, были периоды, что 8-9 человек находились на серьезных травмах, а это игроки ведущих звеньев, которые могли делать результат.



Также назначение Скудры было ошибкой. Петерис отличный человек, открытый, добродушный, но очень эмоциональный человек. Верили, надеялись на него, но он просто нам не подошёл. Как только пошли поражения, химия с игроками нарушилась. Он отличный специалист, и, я уверен, найдёт работу в другой команде», — передаёт слова Иванова корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.

Досрочный отпуск. Чем запомнились клубы КХЛ, не попавшие в плей-офф На Западе снова разочаровали рижское и минское «Динамо», а на Востоке борьба была гораздо жёстче.