Шестёркин вернулся к тренировкам после автомобильной аварии
Голкипер клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин приступил к ледовым тренировкам. Вратарь тренируется вместе с командой и работает на полноценной основе.
Посмотреть видео можно в «твиттере» клуба.
24 февраля Шестёркин и Павел Бучневич попали в автомобильную аварию. Машина, которая ехала перед ними, внезапно развернулась на 180 градусов. Российские игроки избежали тяжёлых повреждений благодаря ремням безопасности, но Шестёркин сломал ребро.
В текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 24-летний Шестёркин принял участие в 10 матчах, одержав девять побед. В среднем россиянин отражает 94% бросков при коэффициенте надёжности 2,23.
Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
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