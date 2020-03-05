Шестёркин вернулся к тренировкам после автомобильной аварии

Голкипер клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин приступил к ледовым тренировкам. Вратарь тренируется вместе с командой и работает на полноценной основе.

Посмотреть видео можно в «твиттере» клуба.



24 февраля Шестёркин и Павел Бучневич попали в автомобильную аварию. Машина, которая ехала перед ними, внезапно развернулась на 180 градусов. Российские игроки избежали тяжёлых повреждений благодаря ремням безопасности, но Шестёркин сломал ребро.



В текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 24-летний Шестёркин принял участие в 10 матчах, одержав девять побед. В среднем россиянин отражает 94% бросков при коэффициенте надёжности 2,23.



Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.