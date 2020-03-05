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«Салават Юлаев» отыгрался с 0:2 и победил «Авангард». Счёт в серии стал 2-1

«Салават Юлаев» отыгрался с 0:2 и победил «Авангард». Счёт в серии стал 2-1
Хоккей / КХЛ 0

Уфимский «Салават Юлаев» на домашней площадке победил «Авангард» со счётом 6:3 в третьем матче первого раунда плей-офф Кубка Гагарина. Счёт в серии стал 2-1 в пользу «Салавата», следующий матч также пройдёт в Уфе.

Подопечные Боба Хартли сумели быстро открыть счёт: на 83-й секунде заброшенной шайбой отметился нападающий Сергей Шумаков. На 17-й минуте преимущество команды гостей упрочил защитник Алексей Емелин. Во втором периоде «Салавату» удалось восставить равновесие на табло, по голу забили форварды Александр Бурмистров и Пётр Хоряков. На старте третьего периода уфимцы вышли вперёд, точный бросок сделал нападающий Сакари Маннинен. Вскоре преимущество «Салавата» упрочил Хартикайнен, сделавший дубль. На 55-й минуте «Авангард» сократил отставание усилиями Брэндона Макмиллана. Точку в концовке поставил Владимир Жарков.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 3-й матч
05 марта 2020, четверг. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
6 : 3
Авангард
Омск
0:1 Шумаков (Кошелев, Семёнов) – 01:23' (5x5)   0:2 Емелин (Широков) – 16:20' (5x5)   1:2 Бурмистров (Пашнин, Кугрышев) – 24:43' (5x5)   2:2 Хохряков (Жарков) – 28:43' (5x5)   3:2 Маннинен (Умарк, Ларсен) – 40:50' (5x5)   4:2 Хартикайнен (Умарк, Панин) – 46:20' (5x5)   5:2 Хартикайнен (Умарк) – 48:10' (5x5)   5:3 Макмиллан (Бек, Широков) – 54:05' (5x4)   6:3 Жарков (Кадейкин) – 58:12' (en)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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