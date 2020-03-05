«Салават Юлаев» отыгрался с 0:2 и победил «Авангард». Счёт в серии стал 2-1

Уфимский «Салават Юлаев» на домашней площадке победил «Авангард» со счётом 6:3 в третьем матче первого раунда плей-офф Кубка Гагарина. Счёт в серии стал 2-1 в пользу «Салавата», следующий матч также пройдёт в Уфе.
Подопечные Боба Хартли сумели быстро открыть счёт: на 83-й секунде заброшенной шайбой отметился нападающий Сергей Шумаков. На 17-й минуте преимущество команды гостей упрочил защитник Алексей Емелин. Во втором периоде «Салавату» удалось восставить равновесие на табло, по голу забили форварды Александр Бурмистров и Пётр Хоряков. На старте третьего периода уфимцы вышли вперёд, точный бросок сделал нападающий Сакари Маннинен. Вскоре преимущество «Салавата» упрочил Хартикайнен, сделавший дубль. На 55-й минуте «Авангард» сократил отставание усилиями Брэндона Макмиллана. Точку в концовке поставил Владимир Жарков.
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