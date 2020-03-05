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«Металлург» проиграл «Барысу» в овертайме, счёт в серии стал 1-2

«Металлург» проиграл «Барысу» в овертайме, счёт в серии стал 1-2
Хоккей / КХЛ 0

Магнитогорский «Металлург» на домашней площадке проиграл казахстанскому «Барысу» со счётом 1:2 ОТ в третьем матче серии плей-офф первого раунда Кубка Гагарина. «Барыс» ведёт в серии со счётом 2-1, следующий матч противостояния также пройдёт в Магнитогорске.

Первый период прошёл без заброшенных шайб, команды на двоих сделали 20 бросков в створ. В следующие 20 минут счёт также не был открыт, хотя «Барыс» владел серьёзным преимуществом и перебросал хозяев с общим счётом 17-4. На 47-й минуте «Металлург» вышел вперёд, шайбу забросил нападающий Сергей Мозякин. Вскоре «Барыс» отыгрался, автором гола стал защитник Даррен Диц. Встреча перешла в овертайм, где победу «Барысу» принёс нападающий Линус Виделль.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 3-й матч
05 марта 2020, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
1 : 2
ОТ
Барыс
Нур-Султан
1:0 Мозякин (Козун, Локтионов) – 46:12' (5x5)   1:1 Диц (Виделль) – 48:47' (5x4)   1:2 Виделль – 60:31' (5x5)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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