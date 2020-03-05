«Металлург» проиграл «Барысу» в овертайме, счёт в серии стал 1-2

Магнитогорский «Металлург» на домашней площадке проиграл казахстанскому «Барысу» со счётом 1:2 ОТ в третьем матче серии плей-офф первого раунда Кубка Гагарина. «Барыс» ведёт в серии со счётом 2-1, следующий матч противостояния также пройдёт в Магнитогорске.
Первый период прошёл без заброшенных шайб, команды на двоих сделали 20 бросков в створ. В следующие 20 минут счёт также не был открыт, хотя «Барыс» владел серьёзным преимуществом и перебросал хозяев с общим счётом 17-4. На 47-й минуте «Металлург» вышел вперёд, шайбу забросил нападающий Сергей Мозякин. Вскоре «Барыс» отыгрался, автором гола стал защитник Даррен Диц. Встреча перешла в овертайм, где победу «Барысу» принёс нападающий Линус Виделль.
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