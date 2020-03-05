Задоров: если бы Панарин пошёл в президенты, я бы за него проголосовал

Защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров поделился мыслями о введённом в КХЛ потолке зарплат. Хоккеист затруднился ответить на вопрос, что бы он сделал на посту президента КХЛ.
«Конечно, 900 млн рублей мало. НХЛ — это $ 82 млн, и будет ещё больше. Я думаю, лидеры в КХЛ всё равно будут получать свои деньги. Но зарплата упадёт у средних игроков, мне так кажется. Конечно, я не уверен в этом, но думаю, что интереснее станет смотреть хоккей. Да, уровень хоккеистов точно упадёт. Будет меньше денег, люди лишний раз не поедут в КХЛ за большими контрактами.
Что бы сделал я на посту президента КХЛ? Это тяжёлый вопрос. Потому что надо заходить в КХЛ, быть изнутри, понимать все проблемы и об этом думать. А сейчас я не готов точно ответить. Потому что просто не в теме. Я сейчас играю в другой лиге, больше фокусируюсь на НХЛ. Вы у меня об НХЛ спросите, а по КХЛ мне тяжело отвечать.
Панарин сказал, что уравнял бы возможности клубов? Знаете, за Панарина я бы проголосовал, если бы он пошёл в президенты. И не только в президенты КХЛ, но и в президенты повыше. Если Артемий знает, что делать, я его точно поддержу», — приводит слова Задорова «Матч ТВ».
- 5 марта 2020
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