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Скабелка — о вратарях: руководствуемся не соблазном, а принимаем решение коллегиально

Скабелка — о вратарях: руководствуемся не соблазном, а принимаем решение коллегиально
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер казахстанского «Барыса» Андрей Скабелка поделился впечатлениями от выигранного матча с магнитогорским «Металлургом» (2:1 ОТ, 2-1 в серии).

«Тяжёлый матч, и в целом я думаю, что и мы, и «Металлург» больше готовились к таким матчам в серии, чем к тем, которые прошли в Нур-Султане, с таким количеством голов. Тяжёлый матч. Шансы были и у «Металлурга», и у нас, но нам повезло немного больше.

У нас тоже был план по освежению состава? Да, да, да.

Был ли сегодня соблазн поставить в ворота Карлссона? Мы решения принимаем не из соображений соблазна, а принимаем коллегиально, с тренером вратарей. Сегодня решение было таким», — приводит слова специалиста официальный сайт магнитогорской команды.

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