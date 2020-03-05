Цулыгин: давать «Авангарду» много инициативы подобно самоубийству

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин подвёл итоги выигранного матча с «Авангардом» (6:3, 2-1 в серии).



«Соглашусь, что в первом периоде мы наделали много ошибок в своей зоне, в средней зоне и при выходе из неё. Соперник здорово прессинговал и создавал моменты, которые они и реализовали. Хорошо, что во втором периоде мы перестроили игру, нашли в себе силы играть правильно, проявили характер, начали бороться в каждом моменте и перевернули игру. Здорово, что забили третий гол в третьем периоде, и после этого, на эмоциях, продолжили атаковать и добились победы. Хочу отметить, что в нужный момент трибуны помогли, когда стали поддерживать команду, и ребята нашли в себе силы ответить хорошей игрой.



Нам пришлось играть по-другому, активно, чтобы добиваться результата. Давать Омску много инициативы — много играть с шайбой, атаковать, — подобно самоубийству», — сказал Цулыгин на пресс-конференции.

Страшный сон Шумакова. «Авангард» не забил в пустые при счёте 2:0 и получил 6 шайб от Уфы! Лучшая серия Восточной конференции продолжает радовать искромётным хоккеем.