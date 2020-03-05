Хартли: «Авангард» сегодня саморазрушился, у нас был фестиваль потерь

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» (3:6, 1-2 в серии).
«Мы провели отличный первый период, но во втором совершили большие ошибки. Это были важные потери, которые обернулись против нас. Фактически это был фестиваль потерь. Мы вернули «Салават» в игру, позволили Умарку и Хартикайнену в неё вернуться, арена стала их поддерживать. Это было всё как одна большая волна, которая нас накрыла, и мы не нашли, что ответить. По сути, сегодня мы саморазрушились.
Вряд ли первое звено «Салавата» можно остановить, но их можно замедлить. Для этого нужно очень хорошо играть в защите. Понятно, что сейчас звено Умарка и звено Шипачёва – лучшие тройки в нашей лиге. Они большие, умные, скоростные ребята, прекрасно играют комбинационно, не отбрасываются. Их эффективность очень высока.
Зернов травмирован, мы оценим ситуацию завтра. В день игры мы примем решение по нему», — рассказал Хартли на пресс-конференции.
- 5 марта 2020
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