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«Витязь» разгромно проиграл СКА и уступает в серии — 0-3

«Витязь» разгромно проиграл СКА и уступает в серии — 0-3
Хоккей / КХЛ 0

Подольский «Витязь» на домашней площадке проиграл петербургскому СКА с разгромным счётом 0:6 в третьем матче серии плей-офф первого раунда Кубка Гагарина. Подопечные Алексея Кудашова ведут в серии со счётом 3-0, следующий матч противостояния также пройдёт в Подольске.

К десятой минуте «армейская» команда обеспечила себе преимущество в две шайбы усилиями молодых хоккеистов Данилы Галенюка и Кирилла Марченко. На 14-й минуте СКА забил вновь, автором точного броска стал нападающий Владимир Ткачёв. Перед перерывом голом отметился форвард хозяев Антон Бурдасов. В середине второго периода разницу в счёте увеличил нападающий СКА Василий Подколзин. На 54-й минуте окончательный счёт установил Александр Барабанов.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 3-й матч
05 марта 2020, четверг. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
0 : 6
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Галенюк (Кузьменко, Белов) – 9:17' (5x5)   0:2 Морозов (Марченко) – 9:50' (5x5)   0:3 Ткачёв (Бурдасов) – 13:51' (5x4)   0:4 Бурдасов (Ткачёв) – 19:55' (5x4)   0:5 Марченко (Подколзин) – 29:06' (5x5)   0:6 Барабанов (Ткачёв) – 53:36' (5x5)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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