«Витязь» разгромно проиграл СКА и уступает в серии — 0-3

Подольский «Витязь» на домашней площадке проиграл петербургскому СКА с разгромным счётом 0:6 в третьем матче серии плей-офф первого раунда Кубка Гагарина. Подопечные Алексея Кудашова ведут в серии со счётом 3-0, следующий матч противостояния также пройдёт в Подольске.
К десятой минуте «армейская» команда обеспечила себе преимущество в две шайбы усилиями молодых хоккеистов Данилы Галенюка и Кирилла Марченко. На 14-й минуте СКА забил вновь, автором точного броска стал нападающий Владимир Ткачёв. Перед перерывом голом отметился форвард хозяев Антон Бурдасов. В середине второго периода разницу в счёте увеличил нападающий СКА Василий Подколзин. На 54-й минуте окончательный счёт установил Александр Барабанов.
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- 5 марта 2020
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