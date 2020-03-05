Пелино: «Йокерит» показывает свой лучший хоккей в сезоне

Старший тренер «Локомотива» Майкл Пелино поделился мнением о матче с «Йокеритом» (0:3, 0-3 в серии).
«Я считаю, что сегодня была наша лучшая игра в этой серии. Думаю, мы хорошо боролись и сыграли неплохо. У нас были шансы, но мы не смогли их реализовать.
Я пересмотрел много игр «Йокерита». Думаю, хоккей, который они показывают в этой серии — лучший за весь их сезон. Да, мы проиграли, но я не думаю, что наши игроки в плохой физической форме», — передаёт слова Майкла Пелино корреспондент «Чемпионата» Алексей Земцов.
Подопечные Лаури Марьямяки сумели быстро открыть счёт — уже на 59-й секунде заброшенной шайбой отметился защитник Виктор Лёв. Оставшаяся часть первого периода и следующие 20 минут прошли без голов, несмотря на большое количество бросков в створ с обеих сторон. На 45-й минуте «Йокерит» упрочил преимущество, гол в свой актив записал нападающий Саку Мяэналанен. Немногим позже удачный бросок сделал форвард «джокеров» Никлас Енсен, установив окончательный счёт.
- 5 марта 2020
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