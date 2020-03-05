Потапов: «Салават» — эмоциональная команда, зрители погнали их вперёд после гола

Нападающий хоккейного клуба «Авангард» Алексей Потапов поделился впечатлениями от проигранного гостевого матча с уфимским «Салаватом Юлаевым» (3:6, 1-2 в серии).



«После травмы я ощущал себя нормально. Ребята поддержали, соскучился по хоккею. Что касается игры, то во втором периоде мы отдали инициативу, чем воспользовался соперник, что и перешло затем в третий период. Как можно это обьяснить? «Салават Юлаев» — эмоциональная команда, они забили один гол, и зрители погнали их вперёд.



Противостояние тактических систем? Плей-офф — это тактические изменения, изучения и подстраивания. Есть время подготовиться к следующей игре», — приводит слова нападающего официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

Страшный сон Шумакова. «Авангард» не забил в пустые при счёте 2:0 и получил 6 шайб от Уфы! Лучшая серия Восточной конференции продолжает радовать искромётным хоккеем.