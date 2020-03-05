Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Потапов: «Салават» — эмоциональная команда, зрители погнали их вперёд после гола

Потапов: «Салават» — эмоциональная команда, зрители погнали их вперёд после гола
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий хоккейного клуба «Авангард» Алексей Потапов поделился впечатлениями от проигранного гостевого матча с уфимским «Салаватом Юлаевым» (3:6, 1-2 в серии).

«После травмы я ощущал себя нормально. Ребята поддержали, соскучился по хоккею. Что касается игры, то во втором периоде мы отдали инициативу, чем воспользовался соперник, что и перешло затем в третий период. Как можно это обьяснить? «Салават Юлаев» — эмоциональная команда, они забили один гол, и зрители погнали их вперёд.

Противостояние тактических систем? Плей-офф — это тактические изменения, изучения и подстраивания. Есть время подготовиться к следующей игре», — приводит слова нападающего официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

Страшный сон Шумакова. «Авангард» не забил в пустые при счёте 2:0 и получил 6 шайб от Уфы!
Лучшая серия Восточной конференции продолжает радовать искромётным хоккеем.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020