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Результаты всех матчей игрового дня плей-офф в КХЛ 5 марта 2020 года

Результаты всех матчей игрового дня плей-офф в КХЛ 5 марта 2020 года
Хоккей / КХЛ 0

5 марта марта в плей-офф Континентальной хоккейной лиги было сыграно четыре матча первого раунда.

Магнитогорский «Металлург» на домашней площадке со счётом 1:2 ОТ проиграл казахстанскому «Барысу». Счёт в серии стал 2-1 в пользу команды Андрея Скабелки, следующий матч серии пройдёт в Магнитогорске.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 3-й матч
05 марта 2020, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
1 : 2
ОТ
Барыс
Нур-Султан
1:0 Мозякин (Козун, Локтионов) – 46:12' (5x5)   1:1 Диц (Виделль) – 48:47' (5x4)   1:2 Виделль (Найт) – 60:31' (5x5)

Уфимский «Салават Юлаев» в родных стенах со счётом 6:3 обыграл омский «Авангард». Подопечные Николая Цулыгина ведут в серии — 2-1, следующий матч серии пройдёт тоже в Уфе.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 3-й матч
05 марта 2020, четверг. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
6 : 3
Авангард
Омск
0:1 Шумаков (Кошелев, Семёнов) – 01:23' (5x5)   0:2 Емелин (Широков) – 16:20' (5x5)   1:2 Бурмистров (Пашнин, Кугрышев) – 24:43' (5x5)   2:2 Хохряков (Жарков) – 28:43' (5x5)   3:2 Маннинен (Умарк, Ларсен) – 40:50' (5x5)   4:2 Хартикайнен (Умарк, Панин) – 46:20' (5x5)   5:2 Хартикайнен (Умарк) – 48:10' (5x5)   5:3 Макмиллан (Бек, Широков) – 54:05' (5x4)   6:3 Жарков (Кадейкин) – 58:12' (en)

Ярославский «Локомотив» дома проиграл финскому «Йокериту» со счётом 0:3. Счёт в серии стал 3-0 в пользу «Йокерита», следующий матч пройдёт в Ярославле.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 3-й матч
05 марта 2020, четверг. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
0 : 3
Йокерит
Хельсинки
0:1 Лёв (Хаапала, Мяэналанен) – 00:57' (5x5)   0:2 Мяэналанен (Хаапала, Йенсен) – 44:28' (5x4)   0:3 Йенсен (Лёв) – 50:36' (5x5)

«Витязь» в Подольске проиграл СКА с разгромным счётом — 0:6. Счёт в серии стал 3-0 в пользу «армейцев», следующий матч пройдёт также в Подольске.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 3-й матч
05 марта 2020, четверг. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
0 : 6
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Галенюк (Кузьменко, Белов) – 9:17' (5x5)   0:2 Морозов (Марченко) – 9:50' (5x5)   0:3 Ткачёв (Бурдасов) – 13:51' (5x4)   0:4 Бурдасов (Ткачёв) – 19:55' (5x4)   0:5 Марченко (Подколзин) – 29:06' (5x5)   0:6 Барабанов (Ткачёв) – 53:36' (5x5)
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