Результаты всех матчей игрового дня плей-офф в КХЛ 5 марта 2020 года

5 марта марта в плей-офф Континентальной хоккейной лиги было сыграно четыре матча первого раунда.



Магнитогорский «Металлург» на домашней площадке со счётом 1:2 ОТ проиграл казахстанскому «Барысу». Счёт в серии стал 2-1 в пользу команды Андрея Скабелки, следующий матч серии пройдёт в Магнитогорске.

Уфимский «Салават Юлаев» в родных стенах со счётом 6:3 обыграл омский «Авангард». Подопечные Николая Цулыгина ведут в серии — 2-1, следующий матч серии пройдёт тоже в Уфе.

Ярославский «Локомотив» дома проиграл финскому «Йокериту» со счётом 0:3. Счёт в серии стал 3-0 в пользу «Йокерита», следующий матч пройдёт в Ярославле.

«Витязь» в Подольске проиграл СКА с разгромным счётом — 0:6. Счёт в серии стал 3-0 в пользу «армейцев», следующий матч пройдёт также в Подольске.