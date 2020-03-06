Результаты всех матчей игрового дня плей-офф в КХЛ 5 марта 2020 года

5 марта марта в плей-офф Континентальной хоккейной лиги было сыграно четыре матча первого раунда.
Магнитогорский «Металлург» на домашней площадке со счётом 1:2 ОТ проиграл казахстанскому «Барысу». Счёт в серии стал 2-1 в пользу команды Андрея Скабелки, следующий матч серии пройдёт в Магнитогорске.
Уфимский «Салават Юлаев» в родных стенах со счётом 6:3 обыграл омский «Авангард». Подопечные Николая Цулыгина ведут в серии — 2-1, следующий матч серии пройдёт тоже в Уфе.
Ярославский «Локомотив» дома проиграл финскому «Йокериту» со счётом 0:3. Счёт в серии стал 3-0 в пользу «Йокерита», следующий матч пройдёт в Ярославле.
«Витязь» в Подольске проиграл СКА с разгромным счётом — 0:6. Счёт в серии стал 3-0 в пользу «армейцев», следующий матч пройдёт также в Подольске.
- 6 марта 2020
-
00:00
- 5 марта 2020
-
23:37
-
23:07
-
22:43
-
22:22
-
22:06
-
21:55
-
21:46
-
21:31
-
21:21
-
21:16
-
21:00
-
20:49
-
20:30
-
20:19
-
20:18
-
20:10
-
20:01
-
19:56
-
19:36
-
19:32
-
19:12
-
18:43
-
18:38
-
18:08
-
18:05
-
17:53
-
17:33
-
17:28
-
17:19
-
16:59
-
16:25
-
16:22
-
15:30
-
15:05