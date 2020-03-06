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Кучеров отдал 50-ю передачу в сезоне

Кучеров отдал 50-ю передачу в сезоне
Хоккей / НХЛ 0

В Тампе (Флорида, США) на стадионе «Амали-Арена» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Монреаль Канадиенс». На момент написания новости идёт первый период, счёт 1:0 в пользу хозяев.

Шайбу в ворота «Монреаля» забросил шведский защитник Виктор Хедман, а ассистировали ему Эрик Чернак и российский нападающий Никита Кучеров. Этот ассист стал для него 50-м в текущем розыгрыше НХЛ. Всего на счету Кучерова 81 (31+50) очков.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises L.P., видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Никита Кучеров был выбран «Тампой» во втором раунде драфта 2011 года во втором раунде под общим 58-м номером. Будучи игроком «молний», форвард трижды участвовал в Матчах звёзд НХЛ. В составе сборной России дважды становился бронзовым призёром чемпионата мира.

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