Ковальчук набрал второе очко за «Вашингтон»

В Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Вашингтон Кэпиталз». На момент написания новости идёт первый период, счёт 1:1.
В составе «Вашингтона» отличился шведский нападающий Карл Хагелин, в качестве ассистентов выступили Ник Дженсен и российский форвард Илья Ковальчук, набравший второе очко в составе «Кэпиталз», игроком столичного клуба он стал 24 февраля.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
У «Рейнджерс» отличился Мика Зибанеджад с передач Тони Деанджело и Артемия Панарина. Таким образом, Панарин набрал 91-е (32+59) очко в текущем сезоне.
Единственное на данный момент удаление в матче также на счету россиянина — в начале периоде две минуты штрафа получил нападающий Павел Бучневич.
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