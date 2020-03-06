Ковальчук набрал второе очко за «Вашингтон»

В Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Вашингтон Кэпиталз». На момент написания новости идёт первый период, счёт 1:1.

В составе «Вашингтона» отличился шведский нападающий Карл Хагелин, в качестве ассистентов выступили Ник Дженсен и российский форвард Илья Ковальчук, набравший второе очко в составе «Кэпиталз», игроком столичного клуба он стал 24 февраля.

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У «Рейнджерс» отличился Мика Зибанеджад с передач Тони Деанджело и Артемия Панарина. Таким образом, Панарин набрал 91-е (32+59) очко в текущем сезоне.

Единственное на данный момент удаление в матче также на счету россиянина — в начале периоде две минуты штрафа получил нападающий Павел Бучневич.