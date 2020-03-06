Ковальчук забросил первую шайбу в составе «Вашингтона»

На стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Вашингтон Кэпиталз». На момент написания новости идёт второй период, счёт 3:3.
Вторую шайбу «Вашингтона» в этом матче забросил российский форвард Илья Ковальчук. Это его первый гол в составе команды из столицы США, также он отдал голевую передачу в сегодняшнем матче. В составе «Вашингтона» он набрал 3(1+2) очка. Всего в текущем сезоне Ковальчук набрал 25 (10+15) очков.
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В сезоне-2019/2020 Ковальчук также выступал за «Лос-Анджелес Кингз» и «Монреаль Канадиенс». В 2018 году в составе сборной России он стал чемпионом Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.
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