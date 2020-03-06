Кучеров забил третий гол в ворота «Монреаля»

В Тампе (Флорида, США) на стадионе «Амали-Арена» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Монреаль Канадиенс». На момент написания новости завершился второй период, счёт 3:0 в пользу хозяев.

Третью шайбу в матче забросил российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров. Этот год стал для него 32-м в текущем сезоне. Всего на счету Кучерова 82 (32+50) очков. Также в матче с «Монреалем» россиянин отдал голевую передачу на шведа Виктора Хедмана.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Видео гола можно посмотреть на сайте НХЛ.

Никита Кучеров был выбран «Тампой» во втором раунде драфта 2011 года во втором раунде под общим 58-м номером. Будучи игроком «молний», форвард трижды участвовал в Матчах звёзд НХЛ. В составе сборной России дважды становился бронзовым призёром чемпионата мира.