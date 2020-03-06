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Овечкин забил 46-й гол в сезоне НХЛ

Овечкин забил 46-й гол в сезоне НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

В Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Вашингтон Кэпиталз». На момент написания новости идёт третий период, счёт 4:4.

Четвёртую шайбу за «Вашингтон» забросил российский нападающий Александр Овечкин. Результативными передачами отметились Джон Карлсон и Никлас Бекстрём.

Видео гола Овечкина можно посмотреть на официальном сайте «Яндекс.Эфира».

Овечкин забил 46-й гол в нынешнем сезоне НХЛ. Теперь на его счету 64 (46+18) очка, которые он набрал в 66 играх.

Всего за карьеру в Национальной хоккейной лиге Овечкин провёл 1150 матчей, в которых забил 704 гола и сделал 571 результативную передачу.

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