2 очка Кучерова и 32 сейва Василевского помогли «Тампе» разгромить «Монреаль»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча проходила на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.

В составе победителей дубль оформил Виктор Хедман, и ещё по разу забивали Алекс Киллон и российский нападающий Никита Кучеров. Также Кучеров отметился результативной передачей. Российский защитник Михаил Сергачёв провёл на площадке 20 минут и 39 секунд и не отметился результативными действиями. Голкипер Андрей Василевский совершил 32 сейва.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержала вторую победу за последние три игры. «Монреаль Канадиенс» в свою очередь потерпел первое поражение после двух победу подряд.