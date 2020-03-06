2 очка Кучерова и 32 сейва Василевского помогли «Тампе» разгромить «Монреаль»
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча проходила на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.
В составе победителей дубль оформил Виктор Хедман, и ещё по разу забивали Алекс Киллон и российский нападающий Никита Кучеров. Также Кучеров отметился результативной передачей. Российский защитник Михаил Сергачёв провёл на площадке 20 минут и 39 секунд и не отметился результативными действиями. Голкипер Андрей Василевский совершил 32 сейва.
«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержала вторую победу за последние три игры. «Монреаль Канадиенс» в свою очередь потерпел первое поражение после двух победу подряд.
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