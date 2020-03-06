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2 очка Кучерова и 32 сейва Василевского помогли «Тампе» разгромить «Монреаль»

2 очка Кучерова и 32 сейва Василевского помогли «Тампе» разгромить «Монреаль»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча проходила на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.

В составе победителей дубль оформил Виктор Хедман, и ещё по разу забивали Алекс Киллон и российский нападающий Никита Кучеров. Также Кучеров отметился результативной передачей. Российский защитник Михаил Сергачёв провёл на площадке 20 минут и 39 секунд и не отметился результативными действиями. Голкипер Андрей Василевский совершил 32 сейва.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержала вторую победу за последние три игры. «Монреаль Канадиенс» в свою очередь потерпел первое поражение после двух победу подряд.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 марта 2020, пятница. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 0
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Хедман (Кучеров, Чернак) – 00:49' (5x5)   2:0 Киллорн (Чирелли) – 12:40' (5x5)   3:0 Кучеров (Марун) – 38:55' (5x5)   4:0 Хедман – 58:57' (5x4)
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