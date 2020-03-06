Панарин оформил ассистентский хет-трик и обновил личный сезонный рекорд в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча проходила на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 6:5.
Одним из главных героев матча стал нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин, оформивший ассистентский хет-трик, причём все передачи россиянина были первыми. Дважды Артемий помог отличиться Мике Зибанеджаду, а ещё однажды вывел на голевой бросок Тони Деанджело.
Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс эфир».
Благодаря этому 28-летний нападающий обновил личный рекорд по голевым передачам в регулярном чемпионате НХЛ. В этом сезоне на счету Артемия уже 61 результативная передача, тогда как в прошлом сезоне он 59 раз ассистировал партнёрам.
- 6 марта 2020
-
06:31
-
06:29
-
06:18
-
06:13
-
06:13
-
06:02
-
05:55
-
05:47
-
05:40
-
05:28
-
05:18
-
04:53
-
04:46
-
03:57
-
03:39
-
03:25
-
00:00
- 5 марта 2020
-
23:37
-
23:07
-
22:43
-
22:22
-
22:06
-
21:55
-
21:46
-
21:31
-
21:21
-
21:16
-
21:00
-
20:49
-
20:30
-
20:19
-
20:18
-
20:10
-
20:01
-
19:56