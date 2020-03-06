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Панарин оформил ассистентский хет-трик и обновил личный сезонный рекорд в НХЛ

Панарин оформил ассистентский хет-трик и обновил личный сезонный рекорд в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча проходила на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 6:5.

Одним из главных героев матча стал нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин, оформивший ассистентский хет-трик, причём все передачи россиянина были первыми. Дважды Артемий помог отличиться Мике Зибанеджаду, а ещё однажды вывел на голевой бросок Тони Деанджело.

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Благодаря этому 28-летний нападающий обновил личный рекорд по голевым передачам в регулярном чемпионате НХЛ. В этом сезоне на счету Артемия уже 61 результативная передача, тогда как в прошлом сезоне он 59 раз ассистировал партнёрам.

Пента-трик Зибанеджада помог «Рейнджерс» обыграть «Вашингтон», у Овечкина — дубль
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