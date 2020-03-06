Зибанеджад забил после грубой ошибки Кузнецова. Видео

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча проходила на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 6:5.

В этой встрече нападающий «Рейнджерс» Мика Зибанеджад забил пять голов. Во время третьей шайбы Зибанеджад воспользовался результативной ошибкой российского нападающего «Вашингтона» Евгения Кузнецова.

Видео гола Зибанеджада после ошибки Кузнецова можно посмотреть на сайте «Яндекс.Эфира».

Напомним, за «Вашингтон» дубль оформил российский нападающий Александр Овечкин. Ещё один гол в свой актив записал россиянин Илья Ковальчук.

Кузнецов завершил встречу коэффициентом полезности «-3».