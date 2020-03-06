Лундквист — о матче с «Вашингтоном»: это только что произошло?
Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист в «Твиттере» эмоционально прокомментировал невероятную победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (6:5 ОТ).
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«Вы что, прикалываетесь надо мной?? Или это только что произошло? Какое представление!!» — написал Лундквист в «Твиттере».
В составе победителей пять голов забил шведский нападающий Мика Зибанеджад. Одним из главных героев матча стал нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин, оформивший ассистентский хет-трик, причём все передачи россиянина были первыми. Дважды Артемий помог отличиться Мике Зибанеджаду, а ещё однажды вывел на голевой бросок Тони Деанджело.
Владелец «Рейнджерс» Долан спустился в раздевалку, чтобы поздравить Зибанеджада
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