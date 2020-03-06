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Мика Зибанеджад повторил достижение Сергея Фёдорова 24-летней давности

Мика Зибанеджад повторил достижение Сергея Фёдорова 24-летней давности
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча проходила на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 6:5.

Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей пять голов забил шведский нападающий Мика Зибанеджад. Шведский форвард стал вторым игроком в истории НХЛ, кому удалось в одном матче забросить четыре шайбы в основное время, после чего принести команде победу в овертайме. Мика повторил достижение Сергея Фёдорова 24-летней давности. Примечательно, что Фёдоров 26 декабря 1996 года аналогичным образом огорчил «Кэпиталз».

Статистика Мики Зибанеджада.

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