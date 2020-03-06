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Овечкин сделал жёсткий хит против Трубы. Видео

Овечкин сделал жёсткий хит против Трубы. Видео
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча проходила на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 6:5.

В одном из эпизодов матча российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сделал жёсткий хит против защитника «Рейнджерс» Джейкоба Трубы.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте «Вашингтона».

В этом матче Овечкин оформил дубль. Форвард Илья Ковальчук забил свой первый гол за «столичный» клуб. В составе победителей пять голов забил Мика Зибанеджад. Российский форвард Артемий Панарин оформил ассистентский хет-трик.

Пента-трик Зибанеджада помог «Рейнджерс» обыграть «Вашингтон», у Овечкина — дубль
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