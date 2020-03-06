Зибанеджад повторил достижение Овечкина 12-летней давности
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча проходила на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 6:5.
В составе победителей пять голов забил Мика Зибанеджад. Он стал первым игроком в НХЛ после Александра Овечкина, которому удалось забить гол в каждом из периодов, а также в овертайме. Россиянин установил это достижение в 2008 году.
Напомним, в составе «Вашингтона» дубль оформил российский нападающий Александр Овечкин. Ещё один гол в свой актив записал россиянин Илья Ковальчук, для которого этот гол стал первым за столичный клуб. Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился ассистентским хет-триком.
Овечкин забил два, а Зибанеджад — пять! Матч года в НХЛ!
Рекорды, ошибки и невероятная развязка — «Рейнджерс» и «Вашингтон» выдали матч-концерт с участием 8 россиян.
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