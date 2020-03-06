Зибанеджад повторил достижение Овечкина 12-летней давности

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча проходила на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 6:5.

В составе победителей пять голов забил Мика Зибанеджад. Он стал первым игроком в НХЛ после Александра Овечкина, которому удалось забить гол в каждом из периодов, а также в овертайме. Россиянин установил это достижение в 2008 году.

Напомним, в составе «Вашингтона» дубль оформил российский нападающий Александр Овечкин. Ещё один гол в свой актив записал россиянин Илья Ковальчук, для которого этот гол стал первым за столичный клуб. Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился ассистентским хет-триком.