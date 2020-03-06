Ковальчук завершил матч с «Рейнджерс» с "+3". Это лучший результат в обеих командах

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча проходила на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 6:5.

Российский нападающий «Вашингтона» Илья Ковальчук завершил встречу с коэффициентом полезности «+3». Это лучший показатель в обеих командах. На его счету гол и результативная передача. Ковальчук забросил свою первую шайбу за столичный клуб.

В сезоне-2019/2020 Ковальчук также выступал за «Лос-Анджелес Кингз» и «Монреаль Канадиенс». В 2018 году в составе сборной России он стал чемпионом Олимпийских игр 2018 года.

В составе «Вашингтона» он набрал 3 (1+2) очка. Всего в текущем сезоне на счету Ковальчука 25 (10+15) очков.