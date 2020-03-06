Овечкин догнал Пастрняка в гонке снайперов НХЛ. Они делят первое место

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча проходила на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 6:5.

В составе «Вашингтона» дубль оформил российский нападающий Александр Овечкин. Для россиянина эта шайба стала 47-й в сезоне НХЛ. Ему удалось догнать форварда «Бостон Брюинз» Давида Пастрняка в гонке снайперов, вместе с которым они теперь делят первое место.

На третьем месте находится нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс, на счету которого 46 голов.

Всего за карьеру в Национальной хоккейной лиге Овечкин провёл 1150 матчей, в которых забил 705 голов и сделал 571 результативную передачу.