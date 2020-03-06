Малкин вышел на 65-е место в списке лучших бомбардиров за историю НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Баффало Сэйбрз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Матч завершился со счётом 4:2 в пользу гостей. Команда Майка Салливана одержала вторую победу кряду.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин сделал две результативные передачи в 904-м матче за карьеру в НХЛ. Набрав 1071-е очко в карьере, Малкин вышел на 65-е место в истории НХЛ, превзойдя результат Хенрика Седина (1070 очков в 1330 матчах).

Следующей целью для 33-летнего Малкина является результат Тео Флёри (1088 очков в 1084 матчах). Национальный рекорд принадлежит капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину (1274 балла в 1150 встречах, 36-е место среди всех игроков НХЛ).